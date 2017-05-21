ترامب يسأل عن الجريش والمرقوق.. وميلانا عن العود



قلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الأميركي دونالد ترامب قلادة الملك عبدالعزيز التي تعد أرفع وسام في المملكة.وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» في بيان امس أن ذلك يأتي تعبيرا عما يربط البلدين من علاقات تاريخية وثيقة وتقديرا من خادم الحرمين للرئيس الأميركي والجهود المبذولة في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وسعيه لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.وجاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان للرئيس الأميركي في قصر اليمامة حيث أجريا مباحثات ثنائية.

خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض، وتحديدا في مطار الملك خالد الدولي وعند تناولهما لفنجان من القهوة العربية، أوضح الملك سلمان لترامب كيفية التعامل مع فنجان القهوة العربية بعد تناوله من خلال هز الفنجان، في إشارة إلى الانتهاء منها وعدم سكب فنجان آخر وذلك حسب التقاليد العربية في السعودية.

كما كشفت مصادر أمريكية مطلعة عن استفسار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أشهر الأكلات السعودية الشعبية، والتي من المقرر تقديمها أمام الضيف خلال زيارته اليوم السبت وغدًا الأحد.

وكان من المقرر أن تحفل المائدة المقدمة أمام ترامب وزوجته ميلانا، بأشهر الأطباق التقليدية السعودية وتكون أبرزها أكلتي “الجريش” و”المرقوق” التي عادة ما تقدم على الموائد الرسمية للرؤساء والملوك التي تستضيفهم المملكة.



