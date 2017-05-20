اعتبر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في تغريدة على "تويتر" زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب التي بدأها الى المملكة اليوم "ستعزز التعاون وتساهم في امن واستقرار العالم".

وفي أول تغريدة على حسابه الرسمي منذ 30 مارس، كتب الملك سلمان "نرحب بفخامة الرئيس الأمريكي في المملكة... ستعزز زيارتكم تعاوننا الاستراتيجي، وستحقق الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم".

بدوره، كتب ترامب في أول تغريدة له على حسابه الشخصي بعيد وصوله إلى المملكة "شعور رائع أن أتواجد في الرياض ..أتطلع إلى (لقاءات) فترة ما بعد الظهر والمساء".

ومن جانبها غردت ميلانيا ترامب عبر "تويتر": شكراً للرياض على حسن الضيافة والترحيب.