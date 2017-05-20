أعلنت بلدية الكويت تركيب 124 إعلانا توعويا في جميع مناطق الكويت لحملتها الإعلامية الخاصة بتكثيف الحملات التفتيشية على المخازن والمطاعم والجمعيات التعاونية قبل وأثناء شهر رمضان تحت شعار (صحتك أمانة).

وقال مدير إدارة العلاقات العامة بالبلدية عبدالمحسن أباالخيل في بيان صحافي اليوم السبت، إن البلدية تهدف من خلال هذه الاعلانات إلى طمأنة المواطنين والمقيمين على سلامة المواد الغذائية التي تقدم لهم لاسيما خلال الشهر الفضيل.

وأكد حرص البلدية على متابعة عمليات التفتيش عن كثب وبكل شفافية لتفعيل الدور الرقابي بتطبيق القانون على المخالفين للوائح وأنظمة البلدية.

وشدد على أهمية تعاون أصحاب المحلات والمطاعم مع الأجهزة الرقابية أثناء الحملات التفتيشية داعيا المواطنين والمقيمين الى التوجه إلى أقرب مركز للبلدية في حال أي شكوى تتعلق بالأغذية أو الاتصال بالخط الساخن (1844448) أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي.