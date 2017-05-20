انطلقت في قصر اليمامة في الرياض اعمال القمة السعودية الاميركية بين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس دونالد ترامب بحضور كبار مسؤولي البلدين، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

وجلس الملك سلمان وترامب وجها لوجه بين أعضاء الوفدين حول طاولة مستطيلة في بداية المحادثات التي من المفترض ان تتطرق الى قضايا اقليمية والى الروابط السياسية والاقتصادية بين الحليفين التاريخيين.



وزيارة ترامب الى السعودية هي اول زيارة رسمية خارجية له منذ تسلمه منصبه في كانون الثاني/يناير الماضي.



وقد وصل الى الرياض قبل ظهر اليوم وسيغادرها الاحد بعد قمتين أخريين يعقدهما مع قادة دول الخليج، وممثلين عن حوالى خمسين دولة عربية وإسلامية.



وقبيل بدء المحادثات، كتب العاهل السعودي في تغريدة على تويتر "نرحب بفخامة الرئيس الامريكيفي المملكة. ستعزز زيارتكم تعاوننا الاستراتيجي، وستحقق الامن والاستقرار للمنطقة والعالم".



بدوره، كتب ترامب في اول تغريدة له على حسابه الشخصي بعيد وصوله الى المملكة قبل ظهر السبت "شعور رائع ان اتواجد في الرياض".