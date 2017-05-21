وقع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت يوقعان عددا من الاتفاقيات بين البلدين.



ووقع الجانبان خلال الزيارة التاريخية للرئيس الأمريكي إلى الرياض اتفاقيات بقيمة 280 مليار ريال (الريال يعادل نحو 7ر3 دولار) إضافة إلى الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين البلدين.



كما وقع ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اتفاقية لتطوير وتحديث القوات المسلحة السعودية.



وبالتزامن مع ذلك أعلن البيت الأبيض عن اتفاقيات نوايا دفاعية مع المملكة العربية السعودية بقيمة 110 مليارات دولار.



وأضاف في بيان أن الاتفاقيات هدفها التصدي ل"تهديدات" ايران ودعم جهود المملكة العربية السعودية في "مكافحة الارهاب".



وكان الرئيس الأمريكي وخادم الحرمين عقدا اليوم السبت القمة السعودية الأمريكية في مسعى لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.



وكان خادم الحرمين استقبل في قصر اليمامة في الرياض اليوم السبت ترامب وعائلته بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.



وقد أجريت للرئيس الأمريكي مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين ثم تم استعراض حرس الشرف.



كما قلد خادم الحرمين الرئيس الأمريكي قلادة الملك عبدالعزيز التي تعد أرفع وسام في المملكة العربية السعودية وذلك تعبيرا عما يربط البلدين من علاقات تاريخية وثيقة وتقديرا من خادم الحرمين للرئيس الأمريكي والجهود المبذولة في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وسعيه لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم .



وكان ترامب وصل إلى الرياض في وقت سابق اليوم السبت في زيارة رسمية للمملكة تستمر يومين وذلك في مستهل اول جولة خارجية منذ دخوله البيت الابيض مطلع العام الجاري.



ومن المقرر أن يشارك ترامب أيضا في أعمال قمتين احداهما خليجية أمريكية والأخرى عربية إسلامية أمريكية.