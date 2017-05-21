اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن على معبر قلنديا شمال القدس. وزعمت وسائل إعلام عبرية ان الفتاة (14 عاما) قامت برفع سكين بنية تنفيذ عملية طعن ضد الجنود المتواجدين على المعبر الفاصل بين القدس ورام الله عند مخيم قلنديا، فيما رد الجنود عليها برشها بغاز الفلفل والسيطرة عليها واعتقالها ونقلها إلى جهة مجهولة. كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس البلدة القديمة بالقدس المحتلة، واستنفرت قواتها في المنطقة، بزعم تعرض مستوطن للطعن برأسه بعد تعرضه للرشق من 3 شبان بزجاجات فارغة.