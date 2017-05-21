مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي في عدة مدن





عدن - إياد احمد ووكالات

حذرت منظمة «أطباء بلا حدود» امس من أن تفشي الكوليرا في اليمن قد يخرج عن السيطرة في حال لم تكن هناك استجابة طارئة تتناسب مع حدة الوضع.

وأضافت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن «الأعداد المتزايدة من إصابات الكوليرا والإسهال المائي الحاد تشكل مصدر قلق هائل في اليمن».

وأشارت إلى أنه «تم بالفعل تشخيص أكثر من 17 ألف حالة، وأن فرقها الطبية عالجت حتى اليوم أكثر من 3000 مريض في محافظات عمران والحديدة وحجة والضالع وتعز وإب»، ولفتت إلى «أن تفشي الكوليرا يتزايد بسرعة كبيرة في أنحاء اليمن وتم تشخيصه بالفعل في 18 محافظة من أصل 22 محافظة يمنية».

وأشارت إلى أن «عدد الحالات المشتبه بها قد تخطى 23500 حالة حتى يوم 19 مايو بحسب منظمة الصحة العالمية».

وقال غسان أبو شعر، رئيس بعثة أطباء بلا حدود في اليمن «إن التفشي الحالي وانتشاره السريع يدق ناقوس الخطر»، مضيفا أن «النظام الصحي في اليمن يعاني من الإرهاق».

وفي غضون ذلك، قالت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن» أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي «الباتريوت» اعترضت مساء أمس الأول صاروخا باليستيا على بعد 180كم من العاصمة الرياض أطلقته ميليشيات الحوثي وصالح من الأراضي اليمنية، ودمرته دفاعات المملكة في الجو شمال محافظة الرين، فيما باشرت طائرات التحالف على الفور بتدمير موقع إطلاق الصاروخ، عشية وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب للعاصمة السعودية الرياض في أول زيارة خارجية له منذ توليه الحكم.

إلى ذلك، أكدت مصادر عسكرية أخرى قبلية نجاح صفقة تبادل أسرى بين قوات الشرعية والميليشيات في محافظة مأرب أمس، وقالت المصادر لـ «الأنباء» إن وساطة قبلية نجحت في الإفراج عن 25 مختطفا من قوات الجيش والمقاومة كانوا لدى الميليشيات، مقابل إفراد قوات الشرعية عن 28 أسيرا من عناصر الميليشيات في محافظة مأرب.

ميدانيا، شهدت عدة مدن يمنية فجر امس مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وبين ميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى وبشكل متواصل منذ أمس الأول وسط تقدم جديد لقوات الشرعية في محافظتي تعز والبيضاء وتكبيد الميليشيات خسائر فادحة ومقتل عدد من قياداتها الميدانية.

وأكدت مصادر ميدانية لـ «الأنباء» مقتل أكثر من 15 مسلحا من عناصر الميليشيات بينهم قياديون أحدهم يدعى «موفق السيد» وجرح آخرين خلال تصدي قوات الجيش والمقاومة لهجوم عنيف للميليشيات الجهة الغربية لمديرية مريس بمحافظة الضالع جنوب اليمن وغنمت قوات الشرعية كمية من الأسلحة والقذائف، مشيرة إلى أن جثث قتلى الميليشيات وبينها القياديون مازالت مرمية في وادي «الرحبه»..

وأوضحت المصادر أن خسائر الميليشيات في المنطقة وفشل الهجوم ومقتل اثنين من قياداتها فجر خلافات بين أنصار الحوثي وأنصار صالح الذين تبادلا الاتهامات بين الطرفين بتنفيذ عمليات تصفية فيما بينهم، واندلعت مواجهات بين الطرفين خلفت قتلى وجرحى.