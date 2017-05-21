قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي في «تويتر» للرئيس الأميركي دونالد ترامب: إن «زيارتكم تعزز تعاوننا الاستراتيجي والاستقرار للمنطقة والعالم».

وقال خادم الحرمين في تغريدته التي نشرها باللغتين العربية والإنجليزية: «نرحب بفخامة الرئيس الأميركي في المملكة».

وأضاف: «ستعزز زيارتكم تعاوننا الإستراتيجي، وستحقق الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم».

وحظيت التغريدة بتفاعل واسع، إذ قام 20 ألف متابع بإعادة تغريدها خلال أول 20 دقيقة من نشرها.

من جهته، غرد الرئيس الأميركي على «تويتر» بعيد وصوله إلى السعودية قائلا: «رائع أن أكون في الرياض. أتطلع إلى اجتماعات بعد الظهر والمساء».

بدورها، أعربت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأميركي عن سعادتها بالحفاوة التي استقبلت بها في السعودية.

وغردت ميلانيا على «تويتر» عقب وصولها الى المملكة وانتهاء مراسم الاستقبال الرسمي: «شكرا على الاستقبال الجميل». وأرفقت بالتغريدة هاشتاغ للمملكة العربية السعودية، وآخر للرياض.