«الخويا» جزء من التراث السعودي والتشريفات للاحتفاء بالضيف

حظي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في زيارته لأول مرة للسعودية والشرق الأوسط، بمظاهر احتفال شعبي مزج فيه التراث السعودي، إضافة للبروتوكول المتبع في زيارات رؤساء الدول.

ورافقت الخيول العربية الأصيلة سيارة الرئيس الأميركي لدى دخوله بوابة الديوان الملكي، ويمتطي كل جواد فارس سعودي بالزي السعودي الرسمي الشماغ والعقال والثوب، كما اصطفت مجموعة من «الخويا» باللباس الشهير المجند والخنجر والسيف المذهب في جنبات الممر الرئيسي الذي يعبر من خلاله الملك سلمان مع ضيفه الكبير.



ويعد الخويا الذين يبلغ عددهم في بعض الاستقبالات الرسمية أكثر من 300 رجل بلباس الزي السعودي الرسمي والدقلة الملونة والمحزم الذي يحتوي على الرصاص والمجند، وفي وسطه يضع الخنجر المذهب، ويمثل الاستقبال بالخويا جزءا من التراث السعودي والتشريفات، وهو جزء من الاحتفاء بالضيف.



ويتواجد الخويا في جميع إمارات المناطق في السعودية في الاحتفالات الرسمية والاستقبالات لأمير المنطقة، ويسمى رئيس الخويا والأعضاء في الفرقة التي تتراوح أعدادها في كل إمارة منطقة ما بين 10 و50 شخصا ويسمى «خوي».

وكان الرئيس الأميركي قد مر أمام الخويا مستمعا لشرح الملك سلمان عن اللباس المميز للخويا الذين اصطفوا بخطين متوازيين مشكلين ممرا بشريا للملك وضيفه الرئيس الأميركي، وجذب منظر الخويا نظر ترامب.



وتلفت ملابس «الخويا» أنظار الرؤساء في الزيارات حيث يصطفون للتشريفات في استقبالات الرؤساء وتوديعهم في القمة المقامة بالرياض، حيث يقف أكثر من 100 خوي باللباس الرسمي لاستقبال الرؤساء والزعماء والوفود الرسمية، وهي سمة من سمات المملكة والتي يسجلها الإعلام الأجنبي دوما الحاضر مع الرؤساء.

والخويا اسم قديم ورد ذكرهم في الهجانة في عهد الملك عبدالعزيز التي أنشئت عام 1925، وبمهام عسكرية حتى تم إعادة التشكيل، وضم مجموعة منهم للأمراء في المناطق، وكانت مهامهم متعددة حتى تم اعتماد مسمى لهذه الوظيفة في ديوان الخدمة المدنية، وأصبحت مراتب يعين عليها الأفراد.