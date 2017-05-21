منح 23 شركة أميركية تراخيص للاستثمار في المملكة

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن رؤية «المملكة 2030» جاءت استجابة للعديد من التحديات التي تواجهها كما أنها تجسد جزءا من رؤيتها المستقبلية.

وقال الجدعان في كلمته أمام منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي الذي عقد اعماله في الرياض بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إن القطاع الخاص هو أحد العوامل المهمة والرئيسة في رؤية المملكة 2030، التي تهدف لأن يسهم القطاع الخاص في الناتج المحلي من خلال تمكينه من ممارسة أدواره عبر الخصخصة وإدارة الأصول، مشيرا إلى أن العمل فيما يتعلق بالخصخصة استمر لأكثر من 15 شهرا بهدف إقامة مركز للخصخصة يضم العديد من الخبرات، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وأضاف الجدعان بالقول: لدينا شراكة واضحة ومنفتحة مع القطاع الخاص تتمتع بشفافية عالية، حيث عقدت مؤخرا العديد من ورش العمل في الرياض وجدة والدمام مع القطاع الخاص وقمنا بتخصيص مكاتب استشارية للاهتمام بالقطاع الخاص وتذليل العقبات التي تقف أمامهم، كما وضعنا قائمة بما يمكن أن نقوم به لتحفيز ودعم القطاع الخاص.

وشدد على سعي المملكة لإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص ومراجعة شروط منح القروض وعملية نقل الخبرة الفنية وتقديم الدعم الفني من خلال العديد من المبادرات التي يقدمها القطاع العام للقطاع الخاص لما من شأنه أن يسهم في تقوية أداء القطاع الخاص وليكون ذا فاعلية أكبر لخدمة القطاع العام.

بدوره، تحدث وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي م. خالد الفالح عن الطاقة والصناعات، موضحا أن المملكة خلال السنوات الماضية حققت خطوات مهمة فيما يختص بتوليد الطاقة والنفط، مؤكدا أهمية استغلال الصناعات المختلفة في إطار عملي.

وأشار إلى أن المملكة تمتلك العديد من الموارد الطبيعية، ولديها يد عاملة من الشباب يستطيعون النجاح على مستويات عدة، كما تمتلك بيئة محفزة جاذبة لأي شراكات، مبينا أنه سيتم التوقيع اليوم على الكثير من مذكرات التفاهم لتوفير الاستثمارات للعديد من القطاعات.

من جهته، استعرض وزير التجارة والاستثمار السعودي د. ماجد القصبي، العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وأهميتها في المجالات كافة.

وقال: إن الولايات المتحدة ليست شريكا وحليفا فحسب بل هي من يسهم في وضع المعايير العالمية متطلعا لأن يستمر المنتدى كعمل مؤسسي بين البلدين، مشيرا إلى أن عنوان المنتدى يجسد معاني المبادرات والإخلاص.

وأعلن القصبي منح 23 شركة أميركية تراخيص للاستثمار في المملكة منها شركات (جنرال إليكتريك) و(سيتي غروب) و(اتش بي) وغيرها.

وأوضح أن العمل يجري الآن لتسهيل جميع الإجراءات ومراجعة التشريعات الخاصة بالبيئة المحفزة للاستثمار وإعادة شحن البنية التحتية بالطاقة المحفزة لتمكين القطاع الخاص الأمر الذي أسهم في حصول نحو تسعين شركة على تراخيص لمزاولة نشاطاتها الاستثمارية.

وعقد منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي أعماله في الرياض تحت عنوان «شراكة للأجيال المستقبلية»، حيث أكد توافر مقومات كثيرة لتعزيز الشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة وغيرها.