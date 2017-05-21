وزير الخارجية الأميركي يدعو الرئيس الإيراني إلى تفكيك الميليشيات الإرهابية ووقف تمويلها

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن توقيع الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة سوف يتصدى للإرهاب في المنطقة، واصفا تلك الاتفاقيات بالتاريخية وغير المسبوقة.

وقال الجبير في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي اليكس تيلرسون في الرياض إن الرؤية الاستراتيجية بين البلدين تشمل التجارة والتعليم بما يسمح بتعزيز المصالح المشتركة.

ولفت إلى تطور العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية إلى شراكة استراتيجية، لافتا الى ان الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين تتجاوز 350 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

وقال الجبير إنه ليس بمقدور ايران التقدم أكثر في سياساتها المتطرفة، مذكرا بانها «داعمة للإرهاب وأسست أكبر منظمة إرهابية وهي حزب الله اللبناني»، مشيرا إلى ان إيران تدعم إرهابيين مدرجين بالقوائم الدولية للتنظيمات الإرهابية وتدعم الجماعات الإرهابية مثل: القاعدة وطالبان.

وأكد وزير الخارجية السعودي أن إعادة انتخاب الرئيس الإيراني حسن روحاني أمر داخلي، مشددا على «أننا نحكم على إيران من خلال أفعالها لا أقوالها»، مبينا ان هناك قرارات تم اتخاذها لوقف الانتهاكات التي تقوم بها إيران لحقوق الإنسان.

وفي الشأن اليمني، قال الجبير ان الحوثيين أطلقوا 40 صاروخا باليستيا على المملكة ولن نسمح لميليشيات متحالفة مع ايران بالاستيلاء على السلطة في اليمن، مبينا أن «الحوثيين في أقلية وأنهم يسرقون المساعدات المقدمة للشعب اليمني ويبيعونها لتمويل الحرب».

وأكـــــد أن «المجــاعة موجودة في اليمن بسبب سرقة الحوثيين للمساعدات الإنسانية»، مشددا على أن الحل في اليمن يجب أن يكون سياسيا وعلى الحوثيين العودة لطاولة المفاوضات.

وفي جانب احلال السلام في الشرق الأوسط، أبدى الجبير استعداد المملكة للعمل مع واشنطن لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي ان زيارة الرئيس ترامب للمملكة تعد يوما تاريخيا في العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية.

وشدد تيلرسون على العمل مع المملكة على تعزيز التعاون الدفاعي ومحاربة الإرهاب في المنطقة.

وأوضح ان الولايات المتحدة الأميركية ستعمل على تعزيز الدفاعات الخليجية للتصدي لنفوذ إيران، مشيرا الى ان المركز العالمي لمكافحة التطرف ستقوده الرياض وسيتصدى للرسائل الراديكالية.

وأكد أن الولايات المتحدة الأميركية ستعمل على وقف أي دعم يصل الى الإرهابيين من قبل ايران في منطقة الشرق الأوسط.

ودعا وزير الخارجية الأميركي الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني الى تفكيك الميليشيات الإرهابية ووقف تمويلها، مؤكدا العزم على هزيمة «داعش» على الأرض وفي الفضاء الإلكتروني.