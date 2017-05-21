بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع الرئيس دونالد ترامب، العلاقات الثنائية المميزة التي تربط بين البلدين الصديقين وتنامي هذه العلاقات لما فيه صالح الشعبين السعودي والأميركي.



جاء ذلك خلال لقاء ولي العهد في الرياض الرئيس الأميركي والوفد المرافق له.



وأشاد الرئيس الأميركي في بداية اللقاء بالتعاون البناء القائم بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في جميع المجالات، واصفا لقاءه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتبادل الاتفاقيات بين البلدين بأنه «شيء عظيم».



كما جرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي القائم بين المملكة وأميركا في مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها وموقف البلدين منها.