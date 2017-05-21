في أحد أهم المواقع التاريخية للسعودية، كانت هناك ضيافة بطريقة مختلفة من قبل خادم الحرمين الشريفين لضيفه رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب .

فمع دخول خادم الحرمين الشريفين والرئيس ترمب إلى مركز الملك عبد العزيز التاريخي كانت أصوات العرضة السعودية تتعالى وسط قرع الطبول إيذاناً ببدء "العرضة".

شرح الملك سلمان لضيفه ترمب أنها رقصة الحرب، حيث اشترك الملك سلمان، والرئيس ترمب في أدائها بالقرب من حامل العلم السعودي.

الرئيس الأميركي ترمب حاول أن يجاري حركات العرضة، بينما كان الملك سلمان يردد أبيات الشعر التي يشيلها الطرفان.

وخلال الدخول في جنبات القصر التاريخي الذي يضم تاريخاً متعدداً للسعودية إبان توحيدها على يد الملك عبد العزيز ، قدمت بعض الأكلات الشعبية مع القهوة .

شرح الملك سلمان بعضاً من أسماء الأكلات للرئيس ترمب. وكانت السلة تحمل تمراً ، وكليجة، ومعمولاً، وإقط الحليب .