أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل الحملات التفتيشية التي يشنها فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير، وقد أسفرت الحملة عن مصادرة واتلاف 3 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وبدوره أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ناصر الهاجري، بأن الحملة التي نفذها مفتشي النوبة (أ) بفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبيبر أسفرت عن مصادرة وإتلاف 3 أطنان من المواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية وذلك بعد الكشف على العديد من المخازن حيث اشتملت على 2 طن و459 كيلوغراماً من الخضار والفواكه بأحد المخازن و550 كيلوغراماً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية تمثلت في مانجا مجمدة منتهية الصلاحية الى جانب غلق مخزن إداريا، بالإضافة إلى تحرير 4 مخالفات تضمنت تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية وإقامة اعلان بدون ترخيص من قبل البلدية ، لافتا إلى انه تم التحفظ على بعض المواد الغذائية بأحد المخازن وأخذ عينات منها وغرسالها لمختبر وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها.

كما دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر (1844448) أو عبر مواقع التوصل الاجتماعي لبلدية الكويت(@kuwmun) وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.