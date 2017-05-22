عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، لقطات حية من جلسة مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش القمة «العربية الإسلامية الأمريكية» بالسعودية، ويظهر في الفيديو السيسي ضاحكا خلال الحديث مع ترامب.

ويجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، جلسة مباحثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش القمة «العربية الإسلامية الأمريكية» بالسعودية.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات تأكيد أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية بما يصب في صالح البلدين.

وتعقد اليوم الأحد، بالمملكة العربية السعودية 3 قمم، أولاها قمة تشاورية خليجية يشارك فيها قادة دول الخليج، فضلا عن قمة خليجية أمريكية لترامب وقادة الخليج، وقمة «عربية إسلامية أمريكية» بين ترامب وقادة 55 دولة عربية وإسلامية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

«العزم يجمعنا» شعار اختارته المملكة على أساس مفاده «إنه في الوقت الذي نجمع فيه العالم لمحاربة التطرف والإرهاب نعمل مع شركائنا في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي على تحسين المستوى المعيشي لأبناء أمتنا وتقوية اقتصاداتنا المشتركة».

ومن المقرر أن يتم خلال القمم افتتاح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، الذي يسعى لمكافحة الفكر المتطرف وتعزيز التسامح والتعاطف ودعم نشر الحوار الإيجابي.

وفي اليوم نفسه يعقد منتدى الرياض لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب بمشاركة نخبة من الباحثين ومراكز الدراسات والبحوث الهادفة إلى إنتاج ونشر العمل الأكاديمي وإثراء الحياة الثقافية والفكرية في المملكة.

ويعقد المنتدى برعاية التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، ويبحث المنتدى في طبيعة الإرهاب ومستقبل التطرف.