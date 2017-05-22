خادم الحرمين في افتتاح القمة العربية الاسلامية الاميركية:

الدول المشاركة في القمة شريك هام في محاربة التطرف والارهاب

مشاركة الرئيس ترامب في القمة توضح اهتمام واشنطن بالمنطقة

النظام الايراني يشكل رأس الارهاب العالمي

نجحنا بالتصدي للاعمال الارهابية

نعلن عن اطلاق المركز العالمي لمواجهة الفكر المتطرف

حل القضية الفلسطينية مطلب عادل وضروري

نرفض وندين فرز الشعوب عل أساس ديني أو طائفي

الاسلام كان وسيبقى دين الرحمة والتعايش والسلام

سنتعاون في القضاء على الارهاب بكل صوره واشكاله

نؤكد عزمنا على محاربة التنظيمات الارهابية سواء تنظيم داعش او غيره

ايران ضربت عرض الحائط بالقوانين الدولية الخاصة بحسن الجوار

الملك سلمان للسيسي: السعودية ستدعمكم بكل قوة

ترامب في افتتاح القمة العربية الاسلامية الاميركية:

نبدأ فصلا جديدا من الشراكة سيجلب مزايا لمواطينينا

انقل رسالة صداقة وحب من الشعب الاميركي

هدفنا تحالف دول تتشارك للقضاء على التطرف

نهدف للامن والسلام والازدهار

لسنا هنا لنعلم الناس كيف يعيشون وماذا يفعلون وكيف يتعبدون

حزب الله وحماس وداعش وغيرهم يمارسون نفس الوحشية

السعودية وطن لاقدس الاماكن

يجب ان يتحول الشرق الاوسط لاحد مراكز التجارة العالمية

هذه القمة تمثل بداية السلام ليس فقط في الشرق الاوسط بل في العالم

لسنا في حرب بين الاديان والطوائف بل حرب بين الخير والشر

طريق الخلاص من الارهاب يبدا من هذه المنطقة

مسيرة السلام تبدأ هنا في هذه الارض المقدسة

ملتزمون بتعديل استراتيجيتنا لمواجهة اخطار الارهاب

نسعى للسلام وليس للحرب

الدول الاسلامية يجب ان تتحمل المسئولية الكبرى في هزيمة الارهاب

لدينا شراكات طويلة الامد مع دول المنطقة تساهم في تحقيق الامن

نتعامل مع حزب الله على انه تهديد ارهابي

القادة الدينيون يجب ان يساهموا في توضيح خطأ الافكار الارهابية

رؤية 2030 تعزز التنمية الاقتصادية

يجب دعم ثقافة التعايش واحترام الاخر في الشرق الاوسط

النظام الايراني مسئول عن عدم الاستقرار في المنطقة

ايران تقوم بتمويل الارهابين واثارة النزاعات الارهابية

الضحية الابرز للنظام في طهران هو الشعب الايراني

يجب ان نعمل معا لعزل ايران وحرمانها من فرص تمويل الارهاب

لايمكن انطلاق الشرق الاوسط الى المستقبل الا اذا تحرر مواطنوه من الارهاب

الملك عبدالله في افتتاح القمة العربية الاسلامية الاميركية:

الارهابيون يستخدمون هوية دينية خاطئة في محاولة التأثير

حماية القدس يجب ان تكون اولوية

الرئيس السيسي في افتتاح القمة العربية الاسلامية الاميركية:

اجتماعنا اليوم يحمل قيمة رمزية كبيرة

مصر تخوض يوميا حرب ضروسا ضد الارهابين في شمال سيناء

هناك دول دعمت الارهاب وتمده بالاموال

المعركة ضد الارهاب هي معركة فكرية بامتياز

لامفر من الاعتراف بأن تفكك واستقرار الدول هو اهم داعم للارهاب

ندين كل محاولات التدخل في شئون الدول العربية واذكاء الفتنة الطائفية

نقدر الرؤية الثاقبة للرئيس ترامب في مواجهة الفكر المتطرف

صاحب السمو الامير في افتتاح القمة العربية الاسلامية الاميركية:

القمة فرصة الدول الاسلامية لرسم خارطة الطريق لمواجهة الارهاب

لن نتردد في مواجهة الفكر المتطرف ونهج الارهابين الشاذ

القمة تثبت للعالم حرص الدول الإسلامية على التعاون مع الجميع ضد الارهاب