أعلن مسؤول أفغاني امس أن نحو 20 من رجال الشرطة قتلوا في هجمات متعاقبة لحركة طالبان على عدة مناطق في عاصمة إقليم زابول بجنوب أفغانستان.

وقال جول أحمد سيال المتحدث باسم حاكم الإقليم لوكالة الأنباء الألمانية إن الهجمات المتزامنة استهدفت مراكز شرطية في مناطق شاه جوي وعطا خار وداي شوبان، وأضاف أن مسلحي طالبان أطلقوا عددا من الصواريخ على قالات، عاصمة إقليم زابول ما تسبب في اصابة 6 من رجال الشرطة في ظل استمرار الهجمات. وأشار إلى أن القوات الأمنية صدت الهجمات بنجاح صباح امس، مضيفا أنه تم قتل وإصابة 60 من مسلحي طالبان.