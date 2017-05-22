أجرت كوريا الشمالية امس تجربة جديدة لإطلاق صاروخ بالستي، بعد اسبوع على تجربة مماثلة أثارت استياء دوليا وتهديدات بتشديد العقوبات على بيونغ يانغ. ووصفت كوريا الجنوبية عملية إطلاق بيونغ يانغ لثاني صاروخ في اسبوع واحد والثامنة خلال العام الحالي، بأنها «متهورة وغير مسؤولة»، بينما اكد الجيش الأميركي «التزامه الراسخ» الدفاع عن حلفائه في المنطقة.



ودعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان الى اجتماع لمجلس الامن القومي ردا على هذه التجرية وفق ما ذكرت وكالة (يونهاب). وذكرت هيئة الأركان الكورية الجنوبية ان الصاروخ اطلق باتجاه شرق بوكشانغ في مقاطعة بيونغان الجنوبية، ولم يعرف نوعه.. وقد قطع نحو 500 كيلومتر.

وأضافت أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقومان بتحليل التفاصيل بما في ذلك نوع الصاروخ ومساراته بدقة.

والصاروخ الجديد متوسط المدى يصل مداه الى اكثر من من 500 كيلومتر وقادر على حمل رؤوس نووية. وذكرت القيادة الأميركية في المحيط الهادي في بيان ان الصاروخ من النوع الباليستي وهو متوسط المدى سقط في البحر الشرقي (بحر اليابان).

وقالت إنها تعقبت الصاروخ الى حين سقوطه في بحر اليابان، وأضافت «القيادة الأميركية في المحيط الهادئ تدعم التزامنا الراسخ بأمن حلفائنا في كوريا الجنوبية واليابان».