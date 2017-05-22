قال مسؤول في البيت الأبيض إن اللقاءات التي عقدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض مهمة لتصحيح موقف الإدارة الأميركية من بعض القضايا مقارنة بالإدارة السابقة. وأكد المسؤول الأميركي، حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، أن تلك اللقاءات كانت مهمة لإنهاء التوتر الذي شاب علاقة الولايات المتحدة ببعض الدول.

من جهة أخرى أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح ان الازمات الداخلية التي يواجهها الرئيس الاميركي دونالد ترامب لا تؤثر على مسار تعزيز العلاقات بين ادارته والمملكة. وقال الفالح في تصريح لوكالة فرانس برس على هامش القمة الخليجية - الأميركية امس ردا على سؤال عما اذا كانت الازمات الداخلية التي تلقي بظلالها على ادارة ترامب يمكن أن تؤثر على علاقته مع السعودية، «بالتأكيد لا. علاقتنا هي مع الولايات المتحدة التي تمتلك قيادة عظيمة اليوم»، مشيدا «بالمواقف التي اتخذتها ادارة ترامب».