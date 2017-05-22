اكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عند وصوله اليوم الاثنين، إلى إسرائيل اقتناعه بوجود "فرصة نادرة" لتحقيق السلام في المنطقة.

وقال ترامب في تصريحات عند وصوله إلى مطار بن غوريون قرب تل ابيب، "في رحلتي الأولى إلى الخارج كرئيس، جئت إلى هذه الأرض المقدسة والقديمة لإعادة التأكيد على الروابط الصلبة بين الولايات المتحدة ودولة إسرائيل".

وأضاف "أمامنا فرصة نادرة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام لهذه المنطقة وشعبها، وهزم الإرهاب وخلق مستقبل من الانسجام والازدهار والسلام. ولكن لا يمكننا الوصول الى هناك سوى بالعمل معا. لا توجد أي طريقة اخرى".

وسيجري ترامب محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في وقت لاحق الاثنين. وسيتوجه الثلاثاء الى الضفة الغربية المحتلة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتسعى إدارة ترامب التي تبحث عن سبل لاحياء جهود عملية السلام المتعثرة بين اسرائيل والفلسطينيين، الى دفع الجانبين الى اتخاذ تدابير تساعد على بناء جو من الثقة لاستئناف مفاوضات السلام.

وجهود السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الاميركية في نيسان/أبريل 2014.

ووصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد ظهر اليوم، إلى إسرائيل في المحطة الثانية من جولته الرئاسية الأولى، قادما من المملكة العربية السعودية، قبل أن يتوجه إلى الفاتيكان ثم بروكسل وصقلية..

وهبطت الطائرة الرئاسية "اير فورس وان" قبيل الساعة 12,30 بالتوقيت المحلي (09,30 ت غ) في مطار بن غوريون قرب تل ابيب. وسيتوجه ترامب بعد ظهر الاثنين الى حائط المبكى المقدس لدى اليهود في البلدة القديمة في القدس، قبل ان يتلقي في المساء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وكان غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين الرياض متوجها إلى تل أبيب، وفي وداعه بمطار الملك خالد الدولي ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وعدد من المسؤولين.

وكانت زيارة ترامب الرسمية إلى المملكة على مدار اليومين الماضيين قد شهدت عقد قمة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وقمة مع

قادة الدول الخليجية، وأخرى مع قادة العشرات من الدول العربية والإسلامية.

وستكون إسرائيل المحطة الثانية في جولة ترامب الخارجية، الأولى منذ توليه منصبه.