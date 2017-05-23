بعيدا عن السياسة، تطرق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى فوز نادي بلاده "فنربهتشه" بلقب الدوري الأوروبي لكرة السلة، وذلك خلال إدارته جلسة قمة منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود.



وتحدث أردوغان مع نظيره اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، ووزير الخارجية الصربي ايفيتسا داتشيتش حول المباراة التي فاز فيها فنربهتشه أمس الأحد، على فريق أولمبياكوس اليوناني.



وعقب انهاء داتشيتش كلمته، اليوم الاثنين، توجه أردوغان إليه بالحديث قائلا :" هذا نصر مشترك لنا".



وأشار الرئيس التركي إلى أن مدرب فنربهتشه واثنين من لاعبيه البارزين، من صربيا.



وإثر ذلك خاطب أردوغان نظيره اليوناني قائلا:" لا داعي للزعل صديقي العزيز، فاللاعب كوستاس سلوكاس الذي يلعب في فنربهتشه يوناني أيضا".



وأردف "من خلال هذا التضامن الرائع (مشاركة اللاعبين الأجانب) بات فنربهتشه بطلا لأوروبا".



وتوّج فريق فنربهتشه التركي، أمس الأحد، بلقب الدوري الأوروبي لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخه.



وفي المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة إسطنبول التركية تغلب فنربهتشه على أولمبياكوس اليوناني بنتيجة (80-64).