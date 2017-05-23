أكد أن هناك «فرصة نادرة» حالياً للسلام في المنطقة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه لا يمكن السماح لإيران بحيازة سلاح نووي، منددا في الوقت ذاته بدعم طهران للارهابين.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بعد لقائهما في القدس امس «يمكن للولايات المتحدة وإسرائيل ان تعلنا بصوت واحد انه لا يجوز السماح لإيران أبدا بحيازة سلاح نووي»، مضيفا انه على ايران «أن توقف تمويل القتل وتدريب وتجهيز الارهابيين والميليشيات».

وأشار ترامب الى ان «ما حدث مع إيران قرب كثيرا من أجزاء الشرق الأوسط من إسرائيل».

وقال الرئيس الأميركي في كلمة مقتضبة ألقاها فور وصوله مطار بن غوريون حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «خلال سفري في الأيام القليلة الماضية وجدت أسبابا جديدة للأمل».

وتابع «أمامنا فرصة نادرة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام لهذه المنطقة ولشعوبها وهزيمة الإرهاب وبناء مستقبل يسوده الانسجام والرخاء والسلام لكن لا يمكن أن يتحقق ذلك الا بالعمل معا. ما من سبيل آخر».

وأصبح ترامب أول رئيس أميركي يزور البلدة القديمة في القدس وهو في منصبه، حيث توقف امس عند كنيسة القيامة الذي تعد أقدس مكان لدى المسيحيين حول العالم.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ان «يد إسرائيل ممدودة بسلام لجميع جيراننا، بما في ذلك الفلسطينيين».

وزار ترامب، حائط البراق، الذي يسميه اليهود «حائط المبكى»، في البلدة القديمة في القدس، ليصبح أول رئيس اميركي في منصبه يزور هذا الموقع المقدس لدى اليهود.

ووضع ترامب يده على الحائط ثم قام بحسب ما تقتضيه العادة بوضع ورقة فيها صلاة بين حجارة الحائط. وتوجه ترامب الى الموقع بدون ان يرافقه أي مسؤول إسرائيلي.

الى ذلك، عم إضراب شامل الضفة الغربية تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ 36 يوما، وذلك عشية زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى مدينة بيت لحم للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وشل الاضراب كل مدن الضفة الغربية وضواحيها، حيث اغلقت المحال التجارية ابوابها وامتنع الموظفون في القطاع العام والخاص عن التوجه الى اعمالهم. كما بدت القدس الشرقية مشلولة وخالية من المارة.

ووقعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في أماكن عدة، حسب ما افاد الهلال الأحمر الفلسطيني الذي أشار الى إصابة نحو عشرين شابا بجروح نتيجة الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع.