

قال الجيش الأمريكي إنه نفذ غارة استهدفت مجمعا لتنظيم القاعدة في اليمن صباح اليوم الثلاثاء أسفرت عن مقتل سبعة متشددين وقال مسؤولان أمريكيان إن الهدف الأساسي للغارة هو جمع معلومات.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن متشددي تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب قُتلوا "بنيران أسلحة صغيرة وضربات جوية بذخائر دقيقة التوجيه" في محافظة مأرب بدعم من الحكومة اليمنية.



وقال المسؤولان الأمريكيان لرويترز، بعدما طلبا عدم الكشف عن اسميهما، بشكل منفصل إن الدلائل الأولية تشير إلى عدم وجود إصابات أو قتلى في صفوف القوات الأمريكية وإن الغارة نفذت على بعد نحو 40-45 كيلومترا إلى الشمال من موقع غارة أمريكية في أواخر يناير كانون الثاني كانت قد أثارت جدلا.