عدن ـ إياد أحمد ووكالات

دانت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن امس محاولة الاغتيال التي تعرض لها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في صنعاء.

وحمّل بيان التحالف الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح مسؤولية هذه الأعمال غير المسؤولة، التي تهدف لإعاقة جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة، والتي تؤكد حقيقة النهج الإجرامي للميليشيات وقوات المخلوع صالح، وفق بيان التحالف.

وكانت عناصر من ميليشيات الحوثي مدججة بالأسلحة الرشاشة يتقدمهم القيادي صادق أبو شوارب اعترضت اول من امس موكب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عقب خروجه من صالة مطار صنعاء، حسبما أفاد شهود عيان، حيث أطلق أحدهم النار باتجاه موكب المبعوث الأممي، ما دفع أفراد الحماية الأمنية المكلفة بحراسته للرد عبر إطلاق النار وتفريق المتظاهرين وإعادة فتح الطريق.

من جانبها، أدانت الخارجية اليمنية محاولة الاغتيال في بيان لها، وقالت ان هذا الاعتداء البربري على المبعوث الأممي تتحمل كامل مسؤوليته قوى الانقلاب.

واعلنت جماعة الحوثي رسميا أمس رفضها استقبال ولد الشيخ أو لقائه، فقال الناطق الرسمي للجماعة محمد عبدالسلام: ان الأمم المتحدة أصبحت عاجزة عن التزاماتها وإن اللقاء بمبعوثها شيء من العبث.

وكان ولد الشيخ أحمد قد وصل إلى صنعاء اول من امس في إطار جولة بدأها الأسبوع الماضي في الرياض في محاولة لإحياء مشاورات السلام المتوقفة منذ أغسطس العام الماضي، بعد مشاورات الكويت التي استمرت 3 أشهر وانتهت برفض الانقلابيين التوقيع على اتفاق عرضه المبعوث الأممي في نهاية المفاوضات.

من جهه اخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية امس مقتل 7 عناصر من تنظيم «القاعدة» في غارة شنتها قواتها على أحد معاقل التنظيم في محافظة مأرب في الساعات الأولى «بدعم من الحكومة اليمنية».

وقال بيان للقيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط ان قوات الأخيرة قتلت خلال العملية 7 من عناصر القاعدة، «مستخدمة أسلحة نارية صغيرة، وضربات جوية محددة»، وأضافت أن «غارات من هذا النوع تتيح معرفة مواقع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وقدراته ونواياه، ما يسمح لنا مواصلة مطاردته وإضعافه».

ميدانيا، قالت مصادر عسكرية وميدانية لـ «الأنباء»: إن قوات الشرعية نفذت أمس هجوما مباغتا على مواقع لميليشيات الحوثي وصالح في جبل يام وبني بارقة والمدفون، بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، بإسناد مباشر من طيران التحالف العربي الذي استهدف ودمر مدرعتين و3 عربات عسكرية وأسلحة رشاشة للميليشيات في منطقة مفرق ضبوعة.