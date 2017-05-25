اكدت دولة قطر اليوم الأربعاء ملاحقة المسؤولين عن عملية قرصنة الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة الانباء القطرية (قنا) ومقاضاتهم.



وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية في بيان صحفي ان الموقع الالكتروني للوكالة جرى اختراقه في تمام الساعة 14ر12 من صباح اليوم الاربعاء (بالتوقيت المحلي) حيث تم نشر "اخبار كاذبة وعارية عن الصحة" منسوبة الى امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



وأضاف المصدر انه "تمت السيطرة على الموقع الالكتروني للوكالة بعد ما يقارب الاربع ساعات من ارتكاب جريمة الاختراق الالكترونية وماتزال هناك محاولات مستمرة لاختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوكالة والتي يتم التصدي لها باستمرار".



واشار الى انه تم تشكيل فريق للتحقيق في جريمة الاختراق لموقع الوكالة الانباء فيما "ابدت بعض الدول الشقيقة والصديقة استعدادها للمشاركة في عملية التحقيق في هذه الجريمة وذلك في اطار التعاون الدولي في مثل هذه الجرائم".



وشدد المصدر على ان "دولة قطر سوف تتخذ كافة الوسائل والتدابير والاجراءات القانونية لملاحقة ومقاضاة مرتكبي جريمة القرصنة لموقع وكالة الانباء القطرية وسوف تكشف عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه". (النهاية)