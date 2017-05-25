عين الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة امس وزير السكن عبد المجيد تبون رئيسا للوزراء خلفا لعبد المالك سلال، بحسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان «وفقا للمادة 91 الفقرة 5 من الدستور، عين رئيس الجمهورية بعد استشارة الأغلبية البرلمانية السيد عبد المجيد تبون وزيرا أولا (...) وكلف أعضاء الحكومة المغادرة بتسيير الشؤون الجارية لقطاعاتهم في انتظار تعيين الحكومة الجديدة».

واحتل عبد المجيد تبون (71 عاما) المشهد الإعلامي منذ عدة سنوات لارتباطه بقطاع السكن، أهم قطاع بالنسبة للجزائريين، والذي أداره لأكثر من سبع سنوات في حكومات مختلفة. كما شغل تبون المتخرج في المدرسة الوطنية للإدارة أيضا منصب وزير الاتصال لفترة وجيزة عام 2000.