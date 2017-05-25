قالت الشرطة الإندونيسية إن تفجيرين وقعا قرب محطة للحافلات في منطقة كامبونج ميلايا شرقي العاصمة جاكرتا امس، ما أسفر عن مقتل شرطي وشخص آخر يعتقد انه الانتحاري منفذ الهجوم.

وأضافت الشرطة في بيان أن التفجيرين وقعا بفارق خمس دقائق عن بعضهما في وقت متأخر من مساء امس، لافتة الى اصابة ما لا يقل عن 9 أشخاص آخرين بجروح متفرقة.

وقال نائب قائد الشرطة الوطنية الإندونيسية «في الوقت الراهن، نشتبه في أنها عملية انتحارية».

وأضاف أن الشرطة كان تحرس موكبا بمناسبة شهر رمضان المبارك عندما وقع الهجوم. وأظهرت صور تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي جثة المشتبه به في تنفيذ الهجوم.

وقال المتحدث باسم قوات الشرطة سيتيو واسيستو: إن هناك أربعة من رجال الشرطة بين المصابين التسعة.

وفي وقت سابق، قال قائد الشرطة منطقة شرق جاكرتا اندري ويبوو لتلفزيون «مترو تي في» ان «انفجارين وقعا قرابة الساعة التاسعة مساء على مسافة قريبة من بعضهما، وأن عدد الضحايا ثلاثة» دون أن يكشف ما إذا كانوا في عداد القتلى أو الجرحى.

وأضاف «نظرا إلى حجم الأضرار كان الانفجاران قويين».