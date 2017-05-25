اقتحم مئات المتطرفين اليهود المسجد الأقصى، امس بالتزامن مع ذكرى مرور 50 عاما على احتلال إسرائيل لمدينة القدس الشرقية.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان امس إن أكثر من 200 مستوطن اقتحموا الأقصى، تحت حراسة كبيرة من شرطة الاحتلال.



وأضافت «جرت أعمال استفزازية من قبل المتطرفين داخل باحات المسجد وأثناء خروجهم من باب السلسلة». وذكرت الأوقاف ان الاقتحامات جرت على شكل مجموعات من 50 شخصا.



وكانت جماعات يهودية متطرفة دعت إلى اقتحام المسجد بأعداد كبيرة، لمناسبة مرور 50 عاما على احتلال إسرائيل للقدس الشرقية في العام 1967 الذي صادف امس بالتقويم العبري.



وفي سياق متصل، قال متحدث باسم الاوقاف الاسلامية ان شرطة الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت ثلاثة من حراس الاقصى واصابت مجموعة منهم.



واضاف ان ذلك حصل «بعد أن قامت القوات الخاصة والشرطة بالاعتداء عليهم داخل باحات الاقصى بالقرب من احد الابواب عندما قام متطرف بإلقاء نفسه على الأرض ومجموعة اخرى قامت باداء صلوات تلمودية بشكل جماعي».



من جهة اخرى، هاجم متطرفون يهود من عصابات «تدفيع الثمن»، قرية عارة الواقعة ضمن (أراضي 48) مسقط رأس عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس، واعتدوا على ممتلكات المواطنين.