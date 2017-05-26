قال مسؤولون في الولايات المتحدة ان مدمرة تابعة للبحرية الأميركية نفذت عملية لضمان حرية الملاحة في نطاق 12 ميلا بحريا من جزيرة صناعية بنتها بكين في بحر الصين الجنوبي، فيما يمثل أول تحد من نوعه لبكين في الممر المائي الاستراتيجي منذ تنصيب الرئيس دونالد ترامب.

وقال المسؤولون الاميركيون، بشرط عدم الكشف عن أسمائهم، ان المدمرة «ديوي» كانت تبحر قرب جزيرة «ميستشيف» ضمن مجموعة من الجزر الصغيرة تتنازع بكين السيادة عليها مع جيرانها.

وقالت الصين إن سفنها الحربية حذرت السفينة الأميركية وقدمت احتجاجا شديد اللهجة للولايات المتحدة.

واوضحت بكين انها مازالت تعارض بشدة ما يطلق عليه عمليات ضمان حرية الملاحة.