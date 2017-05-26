الرئيس الأميركي اجتمع مع نظيره الفرنسي في أول لقاء بينهما ببروكسل



أكد القضاء الأميركي امس في الاستئناف تعليق مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة، موجها صفعة جديدة إلى احد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل.



وكتب المحامي عمر جودت على تويتر «لقد ربحنا».



ويمثل جودت الجمعيات التي تعتبر أن ترامب تعمد استهداف المسلمين في مرسومه ما يشكل انتهاكا للدستور.



الى ذلك، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بروكسل امس، أعضاء حلف شمال الأطلسي «الناتو»، الى التركيز على الإرهاب و«تهديدات روسيا»، مجددا مطالبة جميع الدول الأعضاء بالوفاء بالتزاماتها المالية.



ورغم تشديده على ان الحلف يشكل أداة «للسلام والأمن» في العالم، لم يؤكد ترامب علنا تمسكه بالبند الخامس من معاهدة الأطلسي الذي ينص على وجوب ان يساعد الحلفاء أي دولة عضو في حال تعرضها لاعتداء خارجي.



وقال ترامب لقادة الأطلسي في مقر الحلف إن الولايات المتحدة لن تتوقف أبدا عن محاربة الإرهاب ووصف هجمات مانشستر بأنها «همجية ووحشية».



وشدد على أنه سيطرد مع حلفائه المتشددين ودعا كل الدول لأن تقوم بالمثل، وفي الوقت نفسه اتهم ترامب أعضاء الحلف الذين ينفقون مبالغ منخفضة بأنهم يدينون للأطلسي «بمبالغ ضخمة».



وأوضح «هناك 23 دولة من أصل 28 أعضاء في الحلف لا تزال لا تدفع ما يتوجب عليها من نفقات دفاعية»، مضيفا: «ليس عدلا للمواطنين الأميركيين ان يكون عدد كبير من هذه الدول مديونا بمبالغ طائلة منذ سنوات».



وأردف الرئيس الأميركي بعد أن أزال الستار عن نصب تذكاري لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن في مقر الحلف «لن نتراجع أبدا عن تصميمنا على هزيمة الإرهاب وتحقيق الأمن والرخاء والسلام الدائم».



من جهة اخرى، طغت الخلافات بين بروكسل وواشنطن حول روسيا والتجارة الدولية والتغير المناخي، على اللقاء الأول الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية امس.



وبعد اللقاء، أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الذي يمثل رؤساء دول وحكومات البلدان الـ 28 في الاتحاد الأوروبي «لست متأكدا 100% بانه بإمكاننا القول ان السيد الرئيس وانا لدينا موقف مشترك ورأي مشترك حيال موضوع روسيا».



وقال توسك «بحثنا السياسة الخارجية وموضوع المناخ والعلاقات التجارية»، مضيفا «أشعر باننا متفقان حول العديد من المواضيع وفي مقدمها مكافحة الارهاب». لكنه أوضح ان «بعض المسائل تبقى مفتوحة مثل المناخ والتجارة».



في سياق متصل، استقبل الرئيس الاميركي نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في السفارة الأميركية في بروكسل في اول لقاء بينهما، على غداء عمل قبل بدء قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو».