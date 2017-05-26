قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية «قنا» جريمة إلكترونية سيتم تشكيل فريق للتحقيق فيها للوصول إلى مرتكبيها وتقديمهم للقضاء.



وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الصومالي أن تناول وسائل الإعلام الأخبار الملفقة وتجاهلها الموقف الرسمي منها يعكسان عدم مهنيتها، مشيرا إلى أنه تم نشر 13 مقال رأي يستهدف قطر في الصحافة الأميركية خلال الأيام الماضية، وهو ما يؤكد وجود حملة منظمة ضدها.

وأضاف أن الدوحة تحتفظ دائما بعلاقات ودية مع دول الخليج، وتسعى لعلاقات متينة معها.



وعن واشنطن، قال إنه جرى في الرياض نقاش إيجابي بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تحدث عن دور قطر في مكافحة الإرهاب وعن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.



وحول العلاقة مع الإخوان المسلمين، قال إن قطر تتعامل فقط مع الدول والحكومات. ونفى وجود ضغوط لقطع العلاقة بهم، مؤكدا أن المحادثات لم تتطرق إلى مسألة الموقف من هذه الجماعة لأنه «ليس هناك أي دليل على أن قطر لها علاقة بالإخوان المسلمين».