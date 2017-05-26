أصيب رئيس الوزراء اليوناني الأسبق لوكاس باباديموس امس بانفجار عبوة في سيارته في اثينا، وفق وسائل اعلام رسمية، فيما ندد وزير الإعلام بـأنه «عمل مشين».

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية ان باباديموس (69 عاما) خضع لجراحة في احد مستشفيات العاصمة بعد اصابته بجروح في صدره وساقيه.



وفي وقت سابق، ذكر التلفزيون الرسمي انه عانى ايضا مشاكل في التنفس لكن حياته ليست في خطر.



وقال وزير الإعلام للتلفزيون «نحن مصدومون. اندد بهذا العمل المشين».

ولم تتبن اي جهة الهجوم حتى وقت متأخر من أمس.

وأوضح التلفزيون ان باباديموس كان يقرأ بريده داخل سيارته المصفحة حين انفجرت رسالة مفخخة.