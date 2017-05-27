

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالهجوم الذي استهدف أقباطا في صعيد مصر وأوقع 29 قتيلا اليوم الجمعة وقال إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري في المعركة لهزيمة الإرهابيين.



ونقل البيت الأبيض عن ترامب قوله في بيان "يخوض الإرهابيون حربا ضد الحضارة ويجب على كل من يقدرون الحياة مواجهة وهزيمة هذا الشر".



وأضاف ترامب "تقف أمريكا بجانب الرئيس السيسي والشعب المصري كله اليوم وعلى الدوام في معركتنا لهزيمة هذا العدو المشترك".



وقال أيضا إن أمريكا توضح لأصدقائها وحلفائها وشركائها أنه "يجب حماية الطوائف المسيحية بالشرق الأوسط والدفاع عنها. يجب وقف إراقة دماء المسيحيين وعقاب كل من يساعد القتلة".