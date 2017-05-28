تخطط وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون)، لإجراء اختبار صاروخي لأول مرة كتدبير وقائي لاعتراض صواريخ كوريا الشمالية البالستية العابرة للقارات.

وذكرت وسائل إعلام أميركية نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية، أن هدف الاختبار هو اعتراض صواريخ كوريا الشمالية ومنع سقوطها في أراضي الولايات المتحدة في حال نشوب حرب بين البلدين.

وأوضح المسؤولون أن اختبار الدفاع الصاروخي سيجري الأسبوع المقبل، مشيرين إلى أن «الپنتاغون» سيجري عملية محاكاة لاعتراض صواريخ بيونغ يانغ، والحيلولة دون سقوطها على الأراضي الأميركية.