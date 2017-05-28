رفعت وزارة الخارجية الأميركية قيودها عن عدد اللاجئين الذين ستسمح لهم بالدخول الى أراضي الولايات المتحدة، على الرغم من جهود الادارة الأميركية الحالية بتقليل توطين اللاجئين.

وأبلغت المسؤولة في الخارجية الأميركية، جينفر سميث في تصريح نقلته صحيفة نيويورك تايمز امس جماعات اللاجئين بهذا القرار في رسالة بالبريد الالكتروني، موضحة أنهم قد يبدأون في جلب اللاجئين الى الولايات المتحدة، دون التقيد بالحصة الأسبوعية المعمول بها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ان الوزارة استشارت وزارة العدل حول حصة اللاجئين قبل اتخاذ القرار لتعديل الأمر.

وقالت نيويورك تايمز ان معظم المنظمات التي تسلمت هذا البريد الالكتروني هم الوكالات الخاصة التي تساعد الأفراد الآملين في الدخول الى البلاد من خلال عملية التطبيق الأميركية لمدة سنتين.

وقال أحد المدافعين عن قضية اللاجئين للصحيفة ان عدد اللاجئين الوافدين الى الولايات المتحدة قد يتضاعف نتيجة لرفع القيود. وبناء عليه قد يزداد عدد اللاجئين من 830 شخصا في الأسبوع الى أكثر من ألف و500 في الأسبوع الشهر القادم.

وبينما يأتي قرار رفع القيود في نفس اليوم الذي أصدرت فيه محكمة الاستئناف الفيدرالية قرارا بوقف قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحظر السفر من ست دول اسلامية، الا أن قرار الخارجية ليست له علاقة بمنطوق الحكم.