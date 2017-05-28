توفي زبينيو بريغنسكي مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي الاسبق جيمي كارتر، عن 89 عاما.



وقالت ابنته ميكا على موقع انستغرام ان «والدي توفي بهدوء مساء امس الاول».



وقالت عائلته انه توفي في فولز تشرش في فرجينيا شرق الولايات المتحدة.



وأوضحت ابنته التي تعمل صحافية في شبكة «ان بي سي» انه «كان معروفا بين أصدقائه باسم زبيغ، وبين أحفاده باسم الزعيم ولدى زوجته على انه حبها الوحيد. أعرف فيه الأب الأكثر إلهاما وودا وتفانيا يمكن ان يكون لأي فتاة».



وزبينيو بريغنسكي إحدى الشخصيات المؤثرة في السياسة الخارجية الأميركية، ولد في 28 مارس 1928 في وارسو لاب ديبلوماسي.

وقرر والده الذي كان يعمل في مونتريال خلال الحرب العالمية الثانية، ألا يعود الى پولندا التي أصبحت تحت الحكم الشيوعي، لذلك درس الشاب العلوم السياسية والاقتصادية في جامعة ماكغيل في مونتريال ثم في هارفرد.



وبعد ان قدم أطروحة الدكتوراه حول «الحكم الشمولي السوفييتي وعمليات التطهير» في 1956، أصبح أستاذا في جامعة كولومبيا في نيويورك، حيث تولى إدارة معهد الشؤون الشيوعية (1966-1968).



وبما انه تخصص في قضايا الشيوعية والعلاقات بين الشرق والغرب، أصبح «مساعدا خاصا» للرئيس جيمي كارتر مكلفا مسائل الدفاع (1977-1981) ومدير مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.



ومع انه كان ديموقراطيا، تبنى مواقف أقرب الى المحافظين في مجال الأمن القومي. وكان خصوصا من مؤيدي اتباع سياسة حازمة حيال الاتحاد السوفييتي.



كان بريغنسكي في البيت الأبيض عندما طردت الثورة الإسلامية من الحكم في 1979 شاه إيران الذي كان من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، واحتجز طاقم السفارة الأميركية في إيران رهائن.



وقد واصل بعد ذلك المشاركة باستمرار في المناقشات الأميركية العامة ويبدي آراء في السياسة الخارجية.