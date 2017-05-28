أبلغت مصر، مجلس الأمن الدولي، بأن ضرباتها العسكرية شرقي ليبيا، تأتي "في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس".

ووفق بيان للخارجية المصرية، اطلعت عليه الأناضول، "سلمت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة خطاباً إلى مجلس الأمن اليوم (حول العمليات العسكرية شرقي ليبيا)".

وأوضحت أن الخطاب "إخطار بأن الضربات الجوية المصرية التي استهدفت مواقع التنظيمات الإرهابية في مدينة درنة شرقي ليبيا، تأتى اتساقاً مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المعنية بالحق الشرعي في الدفاع عن النفس".

واستطرد كما تتسق "مع قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب".

وشن الطيران المصري قصفا على مدينة درنة (شرقي ليبيا)، أمس، وتكرر اليوم.

أكدت السلطات المصرية، أن القصف "دمر مراكز تدريب لمنفذي هجوم المنيا"، الذي استهدف، أمس، حافلة كانت تقله مسيحيين، وأسفر عن سقوط 29 قتيلا، و24 جريحا.