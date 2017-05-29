

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ ـ اون على اختبار نظام جديد مضاد للطيران، حيث أصدر أوامر بإنتاج واسع لهذا السلاح ونشره لدعم الهيمنة الجوية للنظام الشيوعي.

وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن كيم «حضر اختبار نوع جديد من نظام الأسلحة الموجهة المضادة للطيران» التي تهدف الى «رصد وضرب مختلف الأهداف التي تحلق في كل الاتجاهات»، ولم توضح الوكالة متى جرت هذه التجربة.

وكانت بيونغ يانغ أجرت تجربة لهذا النظام الجديد في أبريل 2016، لكنها رصدت عيوبا فيه، كما قالت الوكالة.

واضافت ان كيم تمكن هذه المرة من التأكد من ان كل الثغرات في المنظومة «قد تمت معالجتها بالكامل».

وتابعت ان كيم عبر عن ارتياحه لأن فاعلية هذا النظام «الذي يرصد ويطارد الأهداف زادت بشكل كبير وكذلك دقته».

واضاف الزعيم الكوري الشمالي أن هذا النظام «يجب ان يتم انتاجه بكميات كبيرة وان ينشر في جميع أنحاء البلاد، مثل غابة، لتدمير حلم العدو الجنوني بالسيطرة على الأجواء بالكامل».

وكان الزعيم الكوري الشمالي حضر في الأشهر الأخيرة تجارب ترتدي طابعا عسكريا.

ودان مجلس الأمن الدولي الاثنين الماضي هذه التجربة وهدد كوريا الشمالية بعقوبات اضافية.