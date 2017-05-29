تحسين شروط اعتقال الأسيرات في سجون الاحتلال



قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عيسى قراقع، إن الأسرى تمكنوا من تحقيق نحو 80% من مطالبهم، من خلال الإضراب عن الطعام الذي استمر 40 يوما تحت شعار «الحرية والكرامة».

وأضاف قراقع في بيان صحافي امس، ان الأسرى تمكنوا من إنجاز «تحول جذري على صعيد الحياة الإنسانية والمعيشية» قبل تعليق إضرابهم في سجون الاحتلال، مبينا انه من ضمن بنود الاتفاق تحسين شروط الزيارات، ورفع الحظر المفروض على المئات من أقارب الأسرى، وتوسيع أرضية ومعايير الاتصال الهاتفي مع الأهل وفق آليات محددة، ورفع الحظر الأمني المفروض على المئات من أبناء عائلات الأسرى ووقف إعادة الأهالي عن الحواجز ورفع الحظر غير المبرر عن أكثر من 140 طفلا لم تسمح ادارة السجون مسبقا بزيارة آبائهم.

كما تضمن الاتفاق مجموعة من المسائل المتعلقة بظروف الزيارة من حيث شروطها وادخال الملابس والأغراض وغيرها، وادخال معايير جديدة تسمح بإيجاد حلول حول مسألة زيارة الأقارب من الدرجة الثانية، إضافة إلى حل مشكلة الاكتظاظ في اقسام الأسرى، ووضع نظام للتهوية والتبريد متفق عليه، فضلا عن إضافة سيارة اسعاف للعناية المكثفة قرب سجون النقب وريمون ونفحة كون هذه السجون بعيدة عن المستشفيات، ونقل الأسرى إلى سجون قريبة من أماكن سكن عائلاتهم.

كذلك تم الاتفاق على تحسين ظروف الأسيرات في سجن شارون، والتفاهم حول موضوع الزيارات الخاصة بأزواجهن وابنائهن وادخال متعلقات بالأشغال اليدوية ووضع نظام خاص لتنقلاتهن من والى المحاكم، وتحسين ظروف اعتقال القاصرين.

في غضون ذلك، قالت القناة السابعة الإسرائيلية إن حكومة بنيامين نتانياهو رصدت 50 مليون شيكل لتطوير حوض البلدة القديمة في القدس وبناء مصاعد وممرات تحت الأرض للوصول إلى الحي اليهودي بالبلدة وصولا إلى حائط البراق.