



اعلن وزير الامن الداخلي الاميركي جون كيلي امس ان السلطات تدرس حظر نقل الكومبيوترات في قمرات الركاب على كل الرحلات الجوية المتوجهة الى الولايات المتحدة، بسبب وجود "خطر فعلي".



وقال كيلي لشبكة "فوكس نيوز" "هناك خطر فعلي ان هذا ما يهجس به الارهابيون : تفجير طائرة في الجو خصوصا اذا كانت اميركية، وتنقل على متنها الكثير من الاميركيين".



وكانت السلطات الاميركية منعت في الحادي والعشرين من مارس الماضي الركاب القادمين من عشرة مطارات في سبعة بلدان عربية وتركيا، من نقل الكومبيوترات والاجهزة اللوحية الى قمرة الركاب في الطائرة.



واعلنت بعد ذلك ان هذا القرار قد يتسع ليشمل ايضا مناطق اخرى بينها اوروبا. اذ تملك الولايات المتحدة معلومات من اجهزة الاستخبارات تفيد بان الكومبيوتر المحمول يمكن ان يستخدم لتفجير قنبلة على متن طائرة.



ويجري خبراء اميركيون محادثات مع خبراء لدى المفوضية الاوروبية في امكانية فرض هذا الحظر.



ويمكن ان يؤدي اتخاذ هذا القرار الاميركي الى فوضى في المطارات الاوروبية التي تنطلق منها نحو 3250 رحلة اسبوعيا الى الولايات المتحدة.