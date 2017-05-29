قالت القيادة الأمريكية في المحيط الهادي إن السلطات الأمريكية تعقبت طيران ما يعتقد أنه صاروخ كوري شمالي قصير المدى لمدة ست دقائق إلى أن سقط متحطما في بحر اليابان.



وقالت القيادة في بيان "نواصل مراقبة تصرفات كوريا الشمالية عن كثب." وأضافت أنها تعمل على إعداد تقييم أكثر تفصيلا لعملية الإطلاق التي جرت من مكان قريب من مطار ونسان .



وأضافت أن "القيادة الأمريكية في المحيط الهادي تقف وراء التزامنا الحازم بأمن حلفائنا في جمهورية كوريا واليابان.



"قيادة الدفاع الجوي الأمريكية الشمالية قيمت أن إطلاق الصاروخ من كوريا الشمالية لم يشكل خطرا على أمريكا الشمالية".