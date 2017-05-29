

أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية، ابتعاث الدفعة الثانية من برنامج (وظيفتك وبعثتك) للتدريب ودراسة علوم الطيران وهندسة وصيانة الطائرات بإجمالي 758 متدرباً.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المدير العام للمؤسسة صالح الجاسر قوله إن البرنامج يأتي في إطار الاتفاقية الموقعة مع وزارة التعليم لابتعاث خمسة آلاف متدرب ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

وأوضح الجاسر أن البرنامج يأتي تأكيدا على ما تضمنته (استراتيجية مؤسسة الخطوط السعودية 2020) وبرنامج التحول من إعطاء الأولوية المطلقة لإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لخدمة مشاريع التطوير الشامل بالمؤسسة مشددا على أن الاستثمار في الكوادر البشرية هو أفضل وأجدى مجالات الاستثمار.

وقال أن هذه المجموعة التي سيتم ابتعاثها خلال هذا العام تشمل 331 طالبا لدراسة البكالوريوس في علوم الطيران و143 متدربا من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على دبلوم رخصة طيران تجاري إلى جانب 278 طالبا لدراسة هندسة الطائرات والأنظمة الإلكترونية وصيانة المحركات ونظم السلامة بالإضافة إلى ستة طلاب آخرين لدراسة عمليات المطارات والنظم التشغيلية المتقدمة.

وذكر أن هذا البرنامج بعد اكتماله سيكون طفرة غير مسبوقة في إمكانات الخطوط السعودية ورصيدها من الكوادر الوطنية المتميزة في مجالي الطيران وهندسة الطائرات لخدمة منظومتها التشغيلية وأسطولها الجديد من أحدث الطائرات في العالم.

واشار الجاسر الى ان المؤسسة تسعى من خلال هذا البرنامج لتأكيد ريادتها وتعزيز موقعها التنافسي على المستويين الاقليمي والدولي.