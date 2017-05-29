

أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي مساء الأحد، منح الفيلم السويدي الساخر (ذا سكوير) أو (الميدان) للمخرج روبن اوستلوند جائزة السعفة الذهبية كأفضل فيلم لعام 2017.

وحصل فيلم (120 خفقة في الدقيقة) للفرنسي روبين كامبيو على الجائزة الكبرى من لجنة التحكيم وهي ثاني أهم جوائز المهرجان.

وفازت الألمانية ديان كروغر بطلة فيلم (من العدم) بجائزة أفضل ممثلة في هذه الدورة فيما نال الممثل الأمريكي جواكين فينيكس جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (لم تكن أبدا حقا هنا).

وحقق فيلم (الفرائس) جائزة أفضل إخراج للأمريكية صوفيا كوبولا.

واختتمت هذا المساء فعاليات الدورة ال70 لمهرجان كان السينمائي الذي انطلق في 17 مايو الجاري في حفل قدمته الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي وبحضور عدد كبير من صناع السينما حول العالم.

ورصعت السعفة المصنوعة من 118 غراماً من الذهب الخالص ب 167 ألماسة يبلغ وزنها الإجمالي 0.694 قيراطاً لتصبح أشبه بغبار نجوم متناثر على أوراق السعفة وساقها.