

رصدت صحيفة "الحياة" اللندنية أن قوات الجيش والشرطة في مصر واصلت تعزيز انتشارها قرب الحدود الغربية مع ليبيا وفي المثلث الحدودي مع ليبيا والسودان، وكثفت من الطلعات الجوية لتمشيط المنطقة الحدودية.

ونقلت الصحيفة اليوم الاثنين عن مصدر مصري القول إن "الجيش عازم على تطهير منطقة الحدود الغربية، بل أيضاً ضمان وجود منطقة آمنة تحول دون

حدوث أي تسلل عبرها".

ولفت إلى أن تلك المنطقة الآمنة سيتم العمل على ضمانها عبر تعاون استخباري، ومن خلال التعاون مع الجيش الوطني الليبي لضمان أن تمتد إلى الجانب الآخر من الحدود أيضاً.

وأفيد بأن مسألة تأمين الحدود ستكون حاضرة ضمن الجولة الجديدة من المشاورات المصرية- الروسية التي تنطلق اليوم في القاهرة، في إطار صيغة

"2+2" بين وزيري خارجية ودفاع كل من البلدين.

وذكرت صحيفة الحياة أنه ستعقد محادثات منفصلة بين وزير الدفاع المصري صدقي صبحي ونظيره الروسي سيرجي شويجو، علماً أن موسكو أمدت القاهرة

بمجسات وأجهزة تقنية متطورة لمراقبة الحدود، تُستخدم عند الحدود الغربية.