

توفي رئيس الوزراء اليوناني الأسبق، وأحد الزعماء المحافظين المؤثرين، كونستانتين ميتسوتاكيس، عن عمر ناهز 98 عاما، بحسب ما قالته أسرته في بيان لها فجر اليوم الاثنين.

وجاء في البيان: "لقد توفي وهو محاط بأشخاص أحبوه وأحبهم".

وكان ميتسوتاكيس، الذي ولد في جزيرة كريت في عام 1918، دخل البرلمان اليوناني في عام .1952 وعلى مدار مشوار سياسي امتد لنصف قرن، شغل عدة

مناصب، من بينها وزير المالية والاقتصاد و الخارجية، كما سعى من أجل إصلاحات السوق المفتوحة، قبل أن يشغل منصب رئيس الوزراء خلال الفترة بين 1990 و.1993

واعتزل ميتسوتاكيس السياسة في عام 2004 وهو والد الزعيم الحالي لحزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ المعارض، كرياكوس ميتسوتاكيس، والدبلوماسية البارزة السابقة وعمدة أثينا، دورا باكوجياني.