أوقفت الشرطة المغربية امس ناصر زفزافي زعيم الحراك الشعبي في منطقة الحسيمة.

وتبحث قوات الأمن المغربية منذ مساء الجمعة الماضي عن زفزافي بتهمة التهجم على إمام مسجد أثناء إلقائه خطبة الجمعة، وهو متهم «بإهانة خطيب» مسجد محمد الخامس و«إلقاء خطاب استفزازي». وكان زفزافي وهو عاطل عن العمل في التاسعة والثلاثين من العمر تحول الى رمز للتحركات الشعبية التي تسمى «الحراك» وتهز منطقة الريف منذ ان قتل في نهاية اكتوبر 2016 بائع سمك سحقا داخل شاحنة نفايات.

وزفزافي متهم «بإهانة الإمام» و«إلقاء خطاب استفزازي» و«زرع البلبلة»، ويمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 6 اشهر و3 سنوات.