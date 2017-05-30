واصلت القوات العراقية امس التقدم من عدة محاور تجاه المدينة القديمة في الجانب الغربي من الموصل في إطار عملية لاستعادة كامل المدينة من سيطرة تنظيم داعش.

وقال العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة إن «قواتنا مستمرة في التقدم وتوغلت في أحياء الصحة الاولى والزنجلي والشفاء ومنطقة مستشفى الجمهوري».

واكد انه «عند تحرير هذه الاحياء، يتم تطويق المدينة القديمة من جميع الجهات».

وفيما يتعلق بطبيعة مقاومة داعش، قال المسؤول العسكري العراقي ان «الاسلوب ذاته، السيارات المفخخة وقناصة وانتحاريين».

وبشأن اخلاء المدنيين، اكد ان «ما يهمنا هو تحرير المواطنين بشكل كامل من خلال فتح ممرات آمنة ووضع ادلاء وعجلات لنقلهم والتعامل الانساني معهم من قبل قواتنا».

من جهتها، أعلنت خلية الاعلام الحربي في بيان ان طائرات القوات الجوية القت آلاف المنشورات على مناطق الموصل القديمة والزنجيلي والشفاء والصحة تحث المواطنين على الخروج تجاه قواتنا الأمنية من خلال الممرات الامنة من اجل سلامتهم.