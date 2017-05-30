أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» يرفض تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام حتى عودته إلى سجن «هداريم».

وقال النادي في مؤتمر صحافي امس، إن البرغوثي يرفض تعليق إضرابه حتى عودته إلى سجن «هداريم» حيث كان يقبع قبل الإضراب، وذلك للاجتماع مع اللجنة الممثلة عن الفصائل ولضمان عودة الأسرى ( إضراب الحرية والكرامة ) إلى سجونهم وعدم فرض أية عقوبات بحقهم.

على صعيد آخر، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، امس، 13 مواطنا، بعد دهم منازلهم في بلدة العيسوية وسط القدس.

وذكرت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال حولت المعتقلين إلى مراكز تحقيق واعتقال في القدس.

وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، حملات التهويد غير المسبوقة للقدس الشرقية المحتلة، التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، في جلستها الاستفزازية العدوانية التي عقدتها في نفق أسفل المسجد الأقصى امس الاول.

وقالت الوزارة في بيان، إن هذه الحملات التي تشمل مختلف نواحي الحياة في المدينة المقدسة، تقوض أية فرصة لتحقيق حل الدولتين، وتقضي نهائيا على فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب إسرائيل.

وقالت إنها ترى أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة والشجب، بات يشجع سلطات الاحتلال على المضي في تنفيذ سياساتها ومخططاتها الاستعمارية التهويدية. وطالبت الوزارة، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإخلاقية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإجبار الاحتلال على وقف هذه المخططات المعادية لإرادة السلام الدولية، كما طالبت المنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها «اليونسكو»، بسرعة التحرك الجاد والفاعل للدفاع عن قراراتها الخاصة بالقدس المحتلة.