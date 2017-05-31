

نالت الممثلة الفرنسية ايزابيل اوبير مساء الاثنين، في باريس جائزة موليير فخرية خلال حفل توزيع المكافآت الرئيسية للمسرح الفرنسي.

وتسلمت الممثلة العائدة من كان للتو بعدما ترأست الأمسية الاحتفالية للدورة السبعين لمهرجان كان للفيلم جائزتها من المخرج المسرحي الفلمنكي ايفو فن هوفه أمام حضور وقف لها مصفقا من بينهم وزيرة الثقافة فرنسواز نيسن.

وقال ايفو فان هوفه عند تسليمه الجائزة الى اوبير في مسرح "فولي بيرجير" في باريس "عندما تمثل يبدو لي انها في قلب اعصار حيث يهيمن الصمت".

واكدت الممثلة من جهتها "اظن ان المسرح سيستمر لقرون بعد فهو مستمر منذ قرون ويجمع منذ قبل اليونانيين".

وهي اعربت عن تضمانها مع المخرج الروسي كيريل سيريبرينيكوف المستهدف من قبل السلطات الروسية في قضية اختلاس اموال عامة مفترضة.

والى جانب مسيرتها السينمائية الحافلة، تؤدي اوبير ادوارا مسرحية بانتظام وفي الخارج حتى.

وقد شاركت في السنوات الثلاث الاخيرة في باريس في مسرحية "لي فوس كونفيدانس" من اخراج لوك بوندي (2014-2015) وفي "فيدر" (2016).

وقد نالت مسرحيتا "ادمون" لالكسيس نيشامليم" و"لي داني" حصة الاسد في الدورة التاسعة والعشرين لجوائز موليير.

فحصد عمل ميشاليك (34 عاما) خمس جوائز موليير مساء الاثنين من بينها افضل مسرحية وافضل مخرج في مسرح خاص فيما فاز اثنان من ممثلي المسرحية غيوم سينتو وبيار فوريست بجائزتين.

اما مسرحية "لي داني" المقتبسة عن سيناريو فيلم "ذي دامد" (1969) لفيسكونتي ففازت بثلاث جوائز موليير (افضل مسرحية في مسرح عام وافضل اخراج بصري وافضل ممثلة لالسا لوبوافر).