

صرح عضو مجلس الشيوخ الأميركي الجمهوري، جون ماكين، مساء الاثنين، في سيدني أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشكل تهديداً اكبر من تنظيم الدولة "داعش".

ورأى المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في 2008، الذي يقوم بزيارة إلى استراليا أن التدخلات المفترضة لموسكو في انتخابات خارجية تشكل خطراً على الديموقراطية.

وقال ماكين للإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) "اعتقد انه (بوتين) أول واكبر التهديدات، ويتقدم على تنظيم داعش".

وأضاف السناتور الجمهوري "اعتقد أن داعش يمكن أن يفعل أشياء رهيبة ،لكن الروس هم الذين يحاولون وحاولوا تقويض أسس الديموقراطية بحد ذاتها، وخصوصا تغيير نتيجة انتخابات أميركية".

وتابع ماكين "ليس لدي أي دليل على انهم نجحوا، لكنهم حاولوا وما زالوا يحاولون. لقد حاولوا للتو التأثير على نتائج الانتخابات الفرنسية".

وأضاف "لذلك اعتبر فلاديمير بوتين الذي فكك اوكرانيا، الأمة ذات السيادة، ويضغط على البلطيق. اعتبر الروس اكبر تحد نواجهه".

وتأتي تصريحات ماكين احد اشد المعارضين للرئيس دونالد ترامب داخل الحزب الجمهوري، بينما تهز البيت الأبيض معلومات تشير إلى أن صهر الرئيس دونالد ترامب سعى لإقامة قناة اتصال سرية مع الكرملين.

وقال ماكين "لا احب ذلك. اعرف أن بعض المسؤولين في الادارة يقولون انها اجراءات عادية، لكنني لا اعتقد انها اجراءات عادية قبل تنصيب رئيس الولايات المتحدة من قبل شخص لا يشغل أي منصب رسمي".